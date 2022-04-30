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ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü

ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü
ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü

ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 bin 500 kişi elektriksiz kalırken, 100'e yakın evde hasar oluştu.

ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü - Tıkla İzle

ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eyalette, hortum nedeniyle 100'e yakın ev hasar aldı, 6 bin 500 kişi ise elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarıları yaptı. Andover İtfaiye Şefi Chad Russell bölgede etkili olan hortumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Sedgwick County'de 100'e yakın binanın hasar aldığını belirterek, biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti. Russel, bugün bölgede ikinci bir değerlendirmenin yapılacağını söyleyerek, "Dün geceden itibaren başka yaralanma vakasıyla karşılaşmadık. Şuanda binalarda mahsur kalan kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.

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