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ABD'de hortum felaketi: 7 ölü

ABD'de hortum felaketi: 7 ölü
ABD'de hortum felaketi: 7 ölü

ABD’nin Alabama ve Georgia eyaletlerinde çıkan hortumlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de hortum felaketi: 7 ölü - Tıkla İzle

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Eyalet genelinde görülen hortumlar, faciaya yol açtı. Autauga bölgesinde hortumlar nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti. Alabama Valisi Kay Ivey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyaletimizi vuran fırtınalarda 6 Alabamalıyı kaybettiğimizi öğrendiğim için üzgünüm. Dualarım sevdikleriyle birlikte. Bunun üstesinden geleceğiz ve daha güçlü olacağız” ifadelerini kullandı. Vali Ivey, şiddetli fırtınalardan en çok etkilenen Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgelerinde acil durum ilan edildiğini aktardı. 40 bin hanede de elektrik kesintisi yaşandı.

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