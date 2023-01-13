ABD'de hortum felaketi: 7 ölü

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Eyalet genelinde görülen hortumlar, faciaya yol açtı. Autauga bölgesinde hortumlar nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti. Alabama Valisi Kay Ivey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyaletimizi vuran fırtınalarda 6 Alabamalıyı kaybettiğimizi öğrendiğim için üzgünüm. Dualarım sevdikleriyle birlikte. Bunun üstesinden geleceğiz ve daha güçlü olacağız” ifadelerini kullandı. Vali Ivey, şiddetli fırtınalardan en çok etkilenen Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgelerinde acil durum ilan edildiğini aktardı. 40 bin hanede de elektrik kesintisi yaşandı.

İLGİLİ HABER Antalya’da hortum dehşeti kamerada

İLGİLİ HABER ABD’de okul çevresinde korkutan hortum

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.