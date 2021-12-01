İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'de ilk Omicron vakası tespit edildi

ABD'de ilk Omicron vakası tespit edildi
ABD'de ilk Omicron vakası tespit edildi

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da basın toplantısı gerçekleştirdi. Fauci, California ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin California'da 1 kişide korona virüsün yeni mutasyonu Omicron'u tespit ettiğini açıkladı. Anthony Fauci söz konusu kişinin, aşılı olduğunu, 22 Kasım'da Güney Afrika'dan döndüğünü ve testinin 29 Kasım'da testi pozitif çıktığını söyleyerek hafif semptomlarının bulunduğunu aktardı. "ABD'de ilk Omicron vakasının tespit edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorduk" diyen Fauci, “Sanırım şu anda olanlar, insanların aşı olmasının neden önemli olduğuna dair başka bir örnek" ifadelerini kullandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.