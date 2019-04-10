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ABD'de kafede patlama: 1 ölü, 15 yaralı

ABD'de kafede patlama: 1 ölü, 15 yaralı
ABD'de kafede patlama: 1 ölü, 15 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kafede gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Binanın tamamen yıkıldığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Durham şehrinde bir kafede gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı. Tamamen yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Durham Belediyesince yapılan son açıklamada, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle yaşandığı doğrulanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine devam ettiği bildirildi.

Polis kafenin bulunduğu Duke ve Morgan sokağını kordon altına alırken, bölgedeki tüm hanelerin boşaltıldığını açıkladı.  

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