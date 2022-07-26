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ABD'de kambur balina tekneye çarptı

ABD'de kambur balina tekneye çarptı
ABD'de kambur balina tekneye çarptı

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında kambur balina tekneye çarptı.

ABD'de kambur balina tekneye çarptı - Tıkla İzle

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında bir kambur balina 19 metre uzunluğundaki tekneye çarptı.

Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, balinanın tekneye çarpması sonucu teknede hasar meydana geldiğini ve olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını söyleyerek, "Olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Çocuklar balıkları izlemek için teknenin kenarına eğilmeyi severler. Olayda yaralanan olmaması büyük şans" dedi.

Yetkililer, bölgede hobi amaçlı balıkçılık yapanların çok olması nedeniyle balinaların yemek bulmak için teknelerin yakınına geldiğini söyledi.

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