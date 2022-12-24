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ABD'de kar fırtınası: 3 ölü

ABD'de kar fırtınası: 3 ölü
ABD'de kar fırtınası: 3 ölü

ABD’de etkili olan kar fırtınası nedeniyle 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kalırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’de kar fırtınası: 3 ölü - Tıkla İzle

ABD'de başlayan kar fırtınası ülkenin doğusunun tamamında, batısının ise iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla etkili oluyor. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi son derece tehlikeli bir kar fırtınasının ülkedeki 200 milyondan fazla kişiyi, ülke nüfusunun yüzde 60'ını etkilediğini açıklayarak vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu. Zorlu hava şartları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ulaşım neredeyse imkansız hale gelirken, Noel kutlamalarından 1 gün önce 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi.

Saim Sevinç
 

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