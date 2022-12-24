ABD'de kar fırtınası: 3 ölü

ABD'de başlayan kar fırtınası ülkenin doğusunun tamamında, batısının ise iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla etkili oluyor. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi son derece tehlikeli bir kar fırtınasının ülkedeki 200 milyondan fazla kişiyi, ülke nüfusunun yüzde 60'ını etkilediğini açıklayarak vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu. Zorlu hava şartları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ulaşım neredeyse imkansız hale gelirken, Noel kutlamalarından 1 gün önce 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi.

Saim Sevinç



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