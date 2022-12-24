ABD'de kar fırtınasının neden olduğu kazalarda can kaybı 17'ye yükseldi

ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede, olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza meydana geldi. Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska ve Ohio eyaletlerinde kar fırtınasının neden olduğu kazalarda şu ana kadar en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, yarın da etkisini göstermesi beklenen kar fırtınası nedeniyle seyahat etmenin aşırı riskli olabileceği belirtildi.

Ohio'da 46 araç birbirine girmişti

ABD'de etkisini sürdüren kar fırtınası nedeniyle havayolu ulaşımında da aksamalar sürüyor. Uçuş takip sitesi FlightAware.com'a göre iptal edilen uçuşların sayısı 5 bin 700'ü aştı. Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan fırtına, doğuda ve Teksas'ta yaklaşık 1 milyon ev ve işyerini de elektriksiz bıraktı.

Ohio eyaletinde yer alan ve Chicago-Pittsburgh arasındaki ulaşımı sağlayan Ohio Turnpike yolunda buzlanma ve azalan görüş mesafesi nedeniyle zincirleme kaza meydana gelmişti. Ohio Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre 46 araç birbirine girmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yol her iki yönde de trafiğe kapatılmıştı. Araçlar iş makinelerinin yardımıyla çekilmiş, 7 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılmıştı.

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