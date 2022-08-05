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ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı

ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı
ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde aşırı hız yapan bir sürücünün, akan yoldaki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, Polis Sözcüsü Franco Pepi, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 yetişkin ve 6 çocuğun yaralı olarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi. Yetkililer kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

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