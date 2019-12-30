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ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Texas eyaletinin Fort Worth kentinde kiliseye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Texas eyaletinin Fort Woth eyaletinde bulunan Freeway Mesih Kilisesi'ne yerel saatle 11.50 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırı sırasında kilise içerisinde 240'tan fazla cemaat üyesi bulunduğunu ve saldırı anında kilisede canlı yayın yapıldığını belirtti. Canlı yayın sırasında silahlı saldırganın av tüfeği ile ibadet edenlere ateş açtığını açıklayan yetkililer, saldırganın bir kişi tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu saldırganın birçok kez tutuklanan bir sabıkalı olduğu öğrenildi. Saldırı sonucunda iki kilise memurunun hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatlarını kaybetti.
Texas Valisi Greg Abbot olayla ilgili olarak, "İbadethaneler kutsaldır. Gerçekleştirilen saldırıda kahramanca müdahalede bulunan gönüllülere teşekkür ediyorum. Daha fazla can kaybımız olabilirdi” açıklamasını yaptı.
Saldırganın müdahaleler sonucu etkisiz hale getirildikten sonra öldüğü belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

2017 yılında da Teksas'ın Sutherland Springs'deki Baptist Kilisesine silahlı saldırı düzenlenmiş 26 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tür silahlı saldırıların çok fazla yaşandığı ABD'de geçtiğimiz Eylül ayında ruhsatlı silahların ibadethanelerde de taşınabileceğine ilişkin yeni bir yasa yürürlüğe girmişti.

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