ABD'de kıyafeti metronun kapısına sıkışan genç öldü

ABD'nin New York kentinde 20 yaşında bir genç Columbus Circle istasyonunda trene binmek istediği sırada kıyafetleri metronun kapısına sıkıştı. Kıyafetini kurtaramayan ve metrelerce sürüklenen gence karşı yönden gelen tren çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

NYC Transit Başkanı Richard Davey hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı dileyerek, "Soruşturma ilk aşamalarındayken bunun suç faaliyeti içermeyen korkunç bir kaza olduğu anlaşılıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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