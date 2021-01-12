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ABD'de Kongre baskını sonrası 3 temsilcinin Covid-19 testleri pozitif çıktı

ABD'de Kongre baskını sonrası 3 temsilcinin Covid-19 testleri pozitif çıktı
ABD'de Kongre baskını sonrası 3 temsilcinin Covid-19 testleri pozitif çıktı

ABD’de 6 Ocak’ta yapılan Kongre Binası baskının ardından 3 temsilci Covid-19’a yakalandı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası'na Başkan Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskının ardından 3 temsilci Covid-19'a yakalandı. Kongre'deki temsilcilerden Pramila Jayapal, Bonnie Watson Coleman ve Brad Schnieder baskının ardından Covid-19'a yakalandıklarını duyurdu.

Schnieder, baskın nedeni ile diğer Kongre üyeleriyle birlikte saatlerce kapalı bir alanda kaldığını ifade ederek, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Schneider, “Maalesef, dün teste tabi tutulduktan sonra bu sabah pozitif bir Covid-19 testi aldım. Geçen çarşamba, Kongre Binası'nda ABD Başkanı tarafından kışkırtılan şiddetli bir kalabalıktan kılpayı kurtulduktan sonra, düzinelerce Kongre üyesiyle birlikte güvenli ancak kapalı bir yerde birkaç saat geçirmek zorunda kaldım" dedi.

Schneider, kapalı tutuldukları alanda birkaç Cumhuriyetçinin "inatla" maske takmayı reddettiğini belirtti.

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