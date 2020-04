ABD'de korona salgınında can kaybı 55 bin 415'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde korona salgını nedeniyle ölümler durdurulamıyor. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 415'e, toplam vaka sayısı ise 987 bin 322'ye yükseldi.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 293 bin 991'e yükselirken kentte 266 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 279'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının görüldüğü New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 938'e, vaka sayısı 109 bin 38'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet olan Massachusetts eyaletinde de vaka sayısı 54 bin 938'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 899'a yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 43 bin 903 olurken, bin 933 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 43 bin 700'e, ölü sayısı ise bin 722'ye yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 42 bin 708 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı bin 823'e ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 37 bin 778'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 315'e ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 31 bin 528 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 74 oldu. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 26 bin 773, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 729 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 25 bin 269'a yükseldiği, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının bin 924 olduğu belirtildi. Georgia eyaletinde vaka sayısı 23 bin 481'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 916'ya yükseldi. Maryland'da ise vaka sayısı 18 bin 581 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin 910 olarak açıklandı.

New Jersey'de göçmenlere 600 dolar yardım verilecek

New Jersey eyaletinin Valisi Phil Murphy, göçmenlerin işini kaybetmesinin ardından bir proje hazırlattığını, eyalete bulunan yaklaşık 500 bin yasa dışı göçmene haftalık 600 dolar yardımda bulunmak üzere bir çalışmalarının olduğunu açıkladı.

New Jersey eyaletinde, sivil toplum kuruluşlarının baskısıyla hazırlanan projede zor şartlar altında çalışan özellikle kadın işçiler için bir destek paketi oluşturuluyor. Vali Phil Murphy'in talimatıyla başlayan yardım projesinden yaklaşık 500 bin göçmenin faydalanması ön görülüyor.