ABD'de Korona virüs salgını döneminde kadına şiddette artış var

ABD'de 'Evde Kalın' uyarılarının başladığı Mart ayından bu yana aile içi şiddet şikayetlerinin arttığı belirtilirken özellikle eşi ile sürekli beraber yaşamak durumunda kalan ve uzaklaşma şansı bulamayan kadınların gerekli yardıma ulaşamayacağından da endişe ediliyor.

Kadına karşı şiddet ABD'de yeni bir sorun değil

Özellikle son yıllarda Me Too ve Enough gibi kampanyalarla tekrar gündeme gelen kadına karşı şiddet, cinsel saldırı ve kadın cinayetleri uzun süredir ABD'de kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, ABD'de şiddet suçlarında yaşamını yitiren kadın sayısı 2018 yılında 1 milyon 279 bin 60 kişi, yani şiddet suçlarının yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ediyor.

Adalet Bakanlığı raporlarına göre, 2014'te polise bildirilen 1 milyon 100 bin aile içi şiddet olayı yaşanırken 2018 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 20 artarak 1 milyon 330'u geçti. Aynı şekilde 2018 yılında kadına karşı 284 bin 350 cinsel saldırı ve tecavüz suçu yaşanırken 2018 yılında yayınlanan rapora göre bu rakam 734 bin 630 oldu.

Kadına karşı şiddet sadece fiziksel değil

Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bir salgın olarak tanımlanan kadına karşı şiddet konusunda şiddetin sadece cinayet veya fiziksel travma olarak ortaya çıkmadığı vurgulanırken özellikle psikolojik şiddetin tespitinin zor olduğuna ve bu tarz şiddetin kadın yaşamı için en az fiziksel şiddet kadar risk oluşturduğuna dikkat çekiliyor. CDC verilerine göre ilişkisi olan her 5 kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü gözlemlenirken aynı şekilde her 5 kadından birinin eşi tarafından cinsel saldırıya uğradığı da dikkat çekiyor.

Cinayet rakamları yüksek

ABD'de yıllık olarak bin civarı kadının cinayete kurban gittiği istatistiklere yansırken özelikle büyük şehirlerde kadına karşı işlenen suçlar arasında kadın cinayetlerindeki yüksek rakamlar sorunun büyüklüğünü gösteriyor.

Los Angeles'ta 2020 yılında 78 kadın öldürülürken, Milwaukee de gerçekleşen 113 cinayetin yaklaşık yüzde 25'inin kurbanı kadınlar oldu. Kansas şehrinde ise 25 kadın öldürülürken bu cinayetlerin 8'i aile içi şiddet kaynaklı. New York'ta kadına karşı bu sene işlenen suçlarla ilgili 78 binin üzerinde polise ulaşan şikâyetin ise 2 binden fazlası cinsel saldırı üzerine.

Kadına Karşı Şiddeti Önleme Koalisyonu (NCADV) verilerine göre, kadın cinayetlerinin yüzde 50'si bir yakın veya aile bireyi tarafından gerçekleştirilirken yüzde 20'si ise kadına karşı şiddeti engellemeye çalışan ve müdahale eden resmi ve sicil kişilerden oluşuyor.

Aile içi şiddetin ekonomik etkileri de büyük

ABD'de aile içi şiddet kaynaklı olarak yıllık iş günü kaybının 8 milyon güne denk düştüğü hesaplanırken, bu durumun ABD ekonomisine 5 milyar 800 milyon ile 12 milyar 600 milyon dolar arası yıllık zarar verdiği hesaplanıyor.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu