ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde de her geçen gün can kayıplarına neden oluyor. ABD'nin Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, korona virüsünden ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği, vak'a sayısının ise 27 olduğu ifade edildi. Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyalette acil durum ilan edilirken, bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. ABD genelinde ise korona virüsü tespit edilen kişi sayısı 110 olarak açıklandı.

Hasan Çelik