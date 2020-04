ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 35 bine yaklaştı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de ölü sayısı 34 bin 846'ya yükselirken, vaka sayısı 677 bin 824'e ulaştı. Salgının en fazla görüldüğü New York kentinde ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 106'ya, vaka sayısı ise 226 bin 198'e çıktı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 156'ya, vaka sayısı ise 75 bin 318'e yükseldi.

Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 32 bin 181'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 245 olarak açıklandı. Michigan'de vaka sayısı 29 bin 263'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 93'e ulaştı. IIIinois'de vaka sayısı 25 bin 733 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 73'e yükseldi. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısının 22 bin 532'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının bin 556 yükseldiği açıklandı.

ABD'de korona virüs salgınında 54 bin 376 kişinin ise iyileşerek taburcu edildikleri belirtildi.

Hasan Çelik