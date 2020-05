ABD'de, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dünyada en çok etkilenen ülke olan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde bin 422 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 80 bin 37'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 25 bin 524 artışla 1 milyon 347 bin 309'a ulaştı.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen New York'ta 2 bin 704 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 343 bin 409 olurken, 186 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 771'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 118'e vaka sayısı 138 bin 579'a ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 76 bin 743'e hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 840'a yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 76 bin 85 olurken, 3 bin 349 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 66 bin 687'ye, ölü sayısı ise 2 bin 691'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 58 bin 686 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 798'e yükseldi. Michigan'da ise vaka sayısı 46 bin 756'ya yükselirken, ölü sayısı 4 bin 526 olarak açıklandı.

