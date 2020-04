ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 39 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de toplam koronavirüs vaka sayısı 734 bin 969'a yükselirken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 15'e ulaştı. ABD'de koronavirüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise durum gün geçtikçe kötüleşmeye devam ediyor. New York'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 242 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 627'ye ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 70'e, vaka sayısı ise 81 bin 372'ye yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 36 bin 372'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 560'a ulaştı.

Koronavirüs vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında yer alan Pennsylvania eyaletinde vaka sayısı 31 bin 795 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 105'e yükseldi.

Michigan'de vaka sayısı 30 bin 791'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 308'e ulaştı. California eyaletinde vaka sayısı 30 bin 774'e yükselirken, ölü sayısı bin 148 oldu.

Illinois'de vaka sayısı 29 bin 161 olurken bin 259 kişi hayatını kaybetti. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısı 23 bin 580'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 267 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısı 17 bin 841‘e yükseldiği, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 86 olarak açıklandı.

ABD genelinde koronavirüs salgınında 61 bin 518 kişinin ise iyileşerek taburcu edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, KoronaVirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Teksas ve Vermont eyaletlerindeki bazı iş yerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak gelecek pazartesi günü açılacağını duyurdu. Trump, Montana'nın salgın kapsamında getirilen kısıtlamaları cuma günü kaldırmaya başlayacağını ve Ohio, Kuzey Dakota ile Idaho eyaletlerinin 1 Mayıs'tan itibaren iş yerlerini aşamalı olarak açılmaya başlayacağını söyledi.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, salgın nedeniyle eyalette 2 haftadan fazla bir süredir kapatılan halk plajları, perakende mağazaları, mobilya, mücevher ve giyim gibi mağazalarının Salı günü yeniden açılacağını söyledi.

Hasan Çelik