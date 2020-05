ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 88 bin 507'ye yükseldi

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 595 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 88 bin 507'ye ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 26 bin 682 artışla 1 milyon 484 bin 285'e çıktı.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 2 bin 920 artışla 356 bin 16'ya, ölü sayısı 148 artışla 27 bin 574'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 150'ye vaka sayısı ise 145 bin 490'a ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 90 bin 359 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 58 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 83 bin 421'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 592'ye yükseldi. California eyaletinde vaka sayısı 76 bin 819'a ölü sayısı ise 3 bin 153'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 64 bin 261 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 429'a ulaştı.

Amerika Birleşik Devletlerinde korona virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği Washington eyaletinde ise vaka sayısı 18 bin 779 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 5'e yükseldi.

Hasan Çelik