ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı: 2 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery ilçesinde küçük uçak enerji nakil hattına çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen Montgomery ilçesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi, yaklaşık 30 metre yüksekte asılı kalan uçakta bulunan 65 yaşındaki pilot Patrick Merkle ve 66 yaşındaki yolcu Jan Williams ile iletişim kurdu. Operasyon kapsamında enerji nakil hattında topraklama yapan ekipler, karayolunu da trafiğe kapattı. Yerel saatle 17.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ağır yaralı halde bulunan pilot ile yolcu hastaneye sevk edildi.

Montgomery ilçesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi Başkanı Scott Goldstein operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, uçağın asılı kaldığı yerde sabit olmadığını belirtirken, "Herhangi bir hareket veya kaza anında çok daha kötü bir durumla karşılaşabilirdik" ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintileri yaşanıyor

Kaza sonrası bölgede elektrik kesintileri de meydana geldi. Başkent Washington DC.'de yaklaşık 894 bin kişiye elektrik sağlayan Pepco şirketi tarafından yapılan açıklamada 120 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi. Zararın belirlenmesi için Montgomery ilçesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi ile çalışma yürüttüklerini söyleyen Pepco, "Ekiplerin elektrik altyapısındaki çalışmalarına başlamadan önce bölgedeki durumun açıklığa kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, Montgomery ilçesindeki okullar da elektrik kesintileri nedeniyle bugün tatil edildi. Bölgede bulunan 40'tan fazla okulda elektrik kesintisi yaşanırken, MedStar Montgomery Medikal Merkezi ve Holy Cross Hastanesi'nde de elektrik kesintileri nedeniyle bazı operasyonlar askıya alındı.

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