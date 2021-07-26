İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü

ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü - Tıkla İzle

ABD'nin Utah eyaletindeki Millard bölgesine bağlı Kanosh kasabasında dün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine eyaletler arası bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 20 aracın karıştığı kaza sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar kara ve hava ambulanslarıyla hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.