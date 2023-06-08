İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'de LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi: 3 gözaltı

ABD'de LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi: 3 gözaltı
ABD'de LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi: 3 gözaltı

ABD’nin California eyaletinde LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi. Polis, çıkan olaylarda 3 kişiyi gözaltına aldı.

ABD’de LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi: 3 gözaltı - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletinde yer alan Glendale'de Glendale Birleşik Okul Bölgesi'nin haziran ayının eşcinsellere yönelik olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında tansiyon yükseldi. Toplantının yapıldığı binanın dışında LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi. Karşıt gruplara cop ve biber gazı ile müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Glendale Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, çıkan kavgaya müdahale edildiği ve ellerinde ABD bayrağı ile LGBT bayrağı olan yüzlerce kişinin karşı karşıya geldiği ifade edildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.