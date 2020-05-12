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ABD'de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem

ABD'de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem
ABD'de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan bir hapishanedeki mahkumların erken tahliye olmak amacıyla birbirlerine korona virüs bulaştırması sonucu 21 mahkumun korona virüse yakalandığı açıklandı.

ABD'de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ve 80 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ABD'de korona virüse yönelik mücadele devam ederken Los Angeles şehrindeki bir hapishanede ilginç görüntüler kaydedildi. Şehirdeki bir hapishanede bulunan mahkumların erken tahliye olmak amacıyla birbirlerine korona virüs bulaştırdığı açıklandı. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, mahkumlar erken tahliye olabilmek umuduyla bir yüz maskesini elden ele dolaştırarak sırayla kokluyor, ateşlerini yükseltmek için yine elden ele dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyor.

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva yaptığı açıklamada, "Mahkumlar korona virüs testlerinin pozitif çıkmaları halinde serbest bırakılacaklarını umuyordu. Böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı. Polis Müdürü Villanueva, mahkumların daha önce birbirlerinin eşyalarını kullanmadığını, korona virüse yakalanabilmek bardaklarını paylaştıklarını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerini ifade etti. Yaşanan olayın ardından 21 mahkumun korona virüse yakalandığı bildirildi.

Öte yandan Los Angeles'ta son iki ayda yaklaşık 5 bin mahkumun erken tahliye edilirken 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki korona virüs vaka sayısında yüzde 60 oranında artış yaşandığı belirtildi.

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