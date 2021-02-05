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ABD'de Moderna aşısı yaptıran kişilerde yan etki: 'Covid-19 kolu'

ABD'de Moderna aşısı yaptıran kişilerde yan etki: 'Covid-19 kolu'
ABD'de Moderna aşısı yaptıran kişilerde yan etki: 'Covid-19 kolu'

ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona virüs aşısını yaptıran bazı kişilerin kolunda 7-10 gün içinde kırmızı bir şişlik görüldüğü açıklandı. Uzmanlar bunun endişelenecek bir durum olmadığını belirterek yan etkiye "Covid-19 Kolu" adının verildiğini belirtti.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı geliştiren ABD'li ilaç firması Moderna'nın aşısını yaptıran bazı kişilerde ilk enjeksiyonu takip eden 7-10 gün arasında kolda dev kızarıklık ve şişlik olduğu açıklandı. "Covid-19 kolu" adı verilen yan etkinin görüldüğü kişilerde, kırmızı şişliğe dokunulduğunda ağrı hissedildiği ve buna kaşıntı ve döküntünün de eşlik ettiği belirtildi. Doktorlar, lekenin 1 hafta içinde geçtiğini ifade ederek zararsız bir yan etki olduğunu vurguladı.

ABD'de Massachusetts Genel Hastanesi Dermatoloji Bölümü Direktörü Doktor Esther Freeman söz konusu yan etkiye yönelik, "İnsanlara bunun bilinen bir etki olduğuna dair güvence vermek isteriz. Birkaç gün kolunuzda büyük kırmızı leke olması hoş olmayabilir, ancak gerçek şu ki paniğe gerek yok ve ikinci dozu yaptırmamak için bir neden yok" diyerek yan etkinin zararsız olduğunu belirtti.

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