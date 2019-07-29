İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'de Müslüman adamın katil zanlıları için 32 bin dolarlık ödül konuldu

ABD'de Müslüman adamın katil zanlıları için 32 bin dolarlık ödül konuldu
ABD'de Müslüman adamın katil zanlıları için 32 bin dolarlık ödül konuldu

ABD’de Baltimore polisi, 59 yaşındaki Müslüman adamı sokak ortasında öldüren 3 genci arıyor. Polis, zanlıların yakalanması için 32 bin dolar ödül koydu.

ABD'de Müslüman adamın katil zanlıları için 32 bin dolarlık ödül konuldu - Tıkla İzle

ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde 59 yaşındaki bir Müslüman geçtiğimiz Çarşamba günü 3 genç tarafından sokak ortasında öldürülmüş, güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Baltimor polisi, kurbanın emniyette çalışan sivil bir görevli olduğunu duyurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Baltimore polisi, suçluların yakalanması için 32 bin dolar (179 bin TL) ödül koydu. 

Saldırı görüntülerinin yayınlanması bölgede infiale sebep olurken, İslam-Amerikan İlişkiler Konseyi Başkanı Nihad Awad, herkesi sükûnete davet etti. Awad yaptığı basın açıklamasında, “Bu bir gaspta olabilir, ancak bunun bir nefret suçu olup olmadığını göz ardı edemeyiz. Kurban dini kıyafetler giyiyordu. Ona saldırırken ilk önce takkesini yere attılar. Polisten ve araştırmacılardan ön yargı nedeniyle yapıldığı ihtimalini göz ardı etmemelerini istiyoruz” dedi. 
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.