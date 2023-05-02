ABD'de Müslüman belediye başkanı, Biden'ın Ramazan Bayramı resepsiyonuna alınmadı

ABD'de Müslüman bir belediye başkanının ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlediği Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına izin çıkmadı. New Jersey eyaletine bağlı Prospect Park'ın Belediye Başkanı Muhammed Khairullah yaptığı açıklamada, resepsiyona gelmeden kısa bir süre önce Beyaz Saray'dan arandığını, ABD Gizli Servisi tarafından kendisine giriş izni verilmediğini, böylece resepsiyona katılamayacağının söylendiğini ifade etti. Giriş izni verilmemesinin nedenine dair açıklama yapılmadığını belirten 47 yaşındaki Khairullah, “Bu karar beni şoke etti ve hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı. Khariullah, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) aralarında Müslümanların da bulunduğu terör izleme listesini işaret ederek, “Bu, bir etkinliğe katılamama meselesi değil, asıl mesele bunun arkasındaki neden. Kimliğim yüzünden beni hedef alan bir liste var. ABD'deki en yüksek makamın bu tür fişlemelerle uğraşmaması gerekiyor” şeklinde konuştu. Khairullah, kararın ardından ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) New Jersey şubesini bilgilendirdiğini aktardı.

Gizli Servis: “Üzgünüz”

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, Khairullah'ın Beyaz Saray'a girmesine izin verilmediğini doğrularken, kararın nedenine yönelik açıklama yapmaktan kaçındı. Guglielmi, “Bu kararın verdiği rahatsızlıktan dolayı üzgünüz, ancak Belediye Başkanının bu akşam Beyaz Saray yerleşkesine girmesine izin verilmedi. Maalesef Beyaz Saray'daki güvenlik operasyonlarımızı yürütmek için kullanılan belirli yöntemler hakkında daha fazla yorum yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

CAIR: “Kabul edilemez ve aşağılayıcı”

CAIR New Jersey yöneticisi Selaedin Maksut, Khairullah'ın Beyaz Saray'a girişine izin verilmemesini "kesinlikle kabul edilemez ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi. Maksut, “Bu tür olaylar Belediye Başkanı Khairullah gibi yüksek profilli ve saygın Amerikalı-Müslüman şahsiyetlerin başına geliyorsa o zaman akla şöyle bir soru geliyor, bir belediye başkanının nüfuzuna ve görünürlüğüne sahip olmayan Müslümanlara ne oluyor?” diye konuştu.

Suriye'de doğdu, 2000 yılında ABD vatandaşı oldu

Khairullah, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan bazı yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini sınırlayan seyahat yasağını eleştirmesiyle öne çıkmıştı. 2019 yılında ailesiyle birlikte tatil dönüşü yetkililer tarafından New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanında durdurulan Khairullah, 3 saat boyunca sorguya çekilmişti. Khairullah kendisine herhangi bir teröristi tanıyıp tanımadığının sorulduğunu belirtmişti.

Suriye doğumlu Khairullah, 1980'lerin başında ailesiyle birlikte ülkesinde yaşanan olaylar nedeniyle Suudi Arabistan'a gitmiş, 1991'de ise Prospect Park'a taşınmıştı. 2000 yılında ABD vatandaşı olan Khairullah, 2001 yılında belediye başkanı olarak ilk dönemine başlamıştı. Khairullah ayrıca kendi bölgesinde 14 yıl gönüllü itfaiyeci olarak görev yapmıştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.