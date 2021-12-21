ABD'de nüfus artışı, tarihinin en düşük seviyesinde

ABD Nüfus Bürosu tarafından yayınlanan nüfus tahminlerine göre Temmuz 2020'den Temmuz 2021'e kadar ABD nüfusu 392 bin 665 artarak 331.8 milyona ulaştı. Nüfus, yüzde 0.1 büyürken, bu artışın ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olduğu belirtildi. Yavaş büyüme hızının, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle uluslararası göçün azalmasından, doğum oranının düşmesinden ve ölüm oranının artmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Brookings Enstitüsü'nden William Frey, “Düşük bir büyüme bekliyordum ama bu kadar düşük bir şey beklemiyordum. Bu, bize salgının her yönden ve şimdi de demografi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Frey, "Yaşlanan bir nüfusumuz var ve bu, çocuk doğurma çağında daha az kadın olduğu anlamına geliyor. Gençlerin çocuk sahibi olmayı ertelediğini ve daha az çocuk sahibi olacaklarını görüyoruz" dedi.

ABD Nüfus Sayım Dairesinin resmi internet sitesine göre ülke nüfusu şu anda 332 milyon 396 bin 726.