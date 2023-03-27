ABD'de okula düzenlenen saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi



ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Nashville'de kiliseye ait okula düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Yetkililer, saldırıda 3'ü çocuk, 3'ü yetişkin toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron, saldırganın genç bir kadın olduğunu aktararak, saldırganın en az iki yarı otomatik tüfeği ve bir tabancası olduğunu söyledi. Aaron, beş kişilik bir ekipten iki memurun saldırganı yerel saatle 10.27'de vurarak etkisiz hale getirdiğini belirterek, saldırganın kimliğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

Yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okulun Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı olduğu ve ilk ve orta derecede eğitim verdiği belirtildi.

Kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olan The Violence Project verilerine göre, ABD'de 1966'dan bu yana 191 katliamdan sadece 4'ü bir kadın saldırgan tarafından gerçekleştirildi.

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