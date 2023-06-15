İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'de palet fabrikasında korkutan yangın

ABD'de palet fabrikasında korkutan yangın
ABD'de palet fabrikasında korkutan yangın

ABD’nin Kansas kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir palet fabrikasında yangın çıktı.

ABD’de palet fabrikasında korkutan yangın - Tıkla İzle

ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Kansas kentindeki Kuzeydoğu Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet fabrikası Pioneer Pallet Brokerage Co.'da yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangını müdahale sürüyor. Kansas City İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 3 olduğu belirtilerek, fabrikada kimyasal madde bulunmadığı ifade edildi. Kısa sürede büyüyen yangında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.