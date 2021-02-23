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ABD'de petrol taşıyan tren ile tır çarpıştı

ABD'de petrol taşıyan tren ile tır çarpıştı
ABD'de petrol taşıyan tren ile tır çarpıştı

ABD’nin Texas eyaletinde petrol taşıyan tren ile tırın çarpışması sonucu yangın çıktı.

ABD’de petrol taşıyan tren ile tır çarpıştı - Tıkla İzle

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Milam County bölgesindeki Cameron şehri yakınlarındaki demiryolunda petrol taşıyan tren ile tır çarpıştı. Cameron Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, çarpışma sonucu trende patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtildi. Burlington Kuzey Santa Fe (BNSF) Demiryolları Dış İletişimden Sorumlu Kıdemli Direktör Courtney Wallace yaptığı açıklamada, tren ile bir tırın çarpıştığını doğrulayarak, toplam 110 vagondan 13'ünün raydan çıktığını belirtti. Wallace, çarpışmanın etkisi ile petrol yüklü 5 vagonda yangın çıktığını açıkladı.

Wallace, kazanın ardından yarım mil yarıçapındaki bölgenin güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildiğini aktardı. Tren kondüktörü ve tır şoförünün kazada sağ kurtulduğu ifade edilirken, kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Akasya Yaşaroğlu

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