ABD'de polis, motor sürücüsünün üzerine atladı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Delray Beach bölgesinde yüzlerce motosiklet sürücüsünün katıldığı göğüs kanseri ile savaş sürüşüne polis müdahale etti. Eyalet polisinin dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü polisten kaçtı. Polis, kaçan sürücünün önünü araçla keserek durdu. Polis, motosikleti durdurmasının ardından kaçan sürücünün üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Görgü tanıkları, sürüş sırasında motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymadığını ve tehlikeli araç kullandığını ifade etti. Yaşanan olay sürüşe katılan diğer sürücüleri tarafından anbean kayıt altına alındı.