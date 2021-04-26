ABD'de polis otizmli çocuğu yumrukladı

ABD'nin California eyaletinde bir polis memurunun Otizm ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) hastası 17 yaşındaki genci yumruklamasına ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Polis tarafından darp edilen gencin babası Adam Wolf, California'da yer alan Vacaville bölgesinde bir polis memurunun otizm ve DEHB hastası oğlunu ilk önce yere fırlattığını ve sonrasında suratını yumrukladığını ifade etti. Wolf, polis memurunun oğlu Preston'a yaklaşarak kendisinden kaldırıma oturmasını istediğini, fakat polisin saldırgan bir tavırda bulunması nedeniyle oğlunun korkarak polisten kaçtığını kaydetti.

“Otizmli her çocuğun yapacağı gibi korktu”

Polisin ise kendisinden koşarak kaçmaya çalışan oğlunu arkasından tutarak kaldırıma fırlattığını belirten Wolf, “Scooterını yere attı ve karşısında durdu. Oğlum, otizmli her çocuğun yapacağı gibi korktu. Oğlum yere düştüğünde polis memuru Preston'ın üstüne çıktı. Suratına yumruk attı. Bütün bunlara birkaç komşumuz da şahit oldu. Olayı video kaydına aldılar" ifadelerini kullandı.

Baba Wolf, oğlu Preston'ın ilk başta tutuklandığını, daha sonra serbest bırakıldığını da kaydetti. Yaşanan olaya tepki gösteren Wolf, "Engelli olsun ya da olmasın, hiçbir çocuk bu şekilde davranılmayı hak etmez" ifadelerini kullandı.

Vacaville Polis Departmanı: "Polis memuru Preston'ın özel ihtiyaçları olduğunu bilmiyordu"

Olayın polis memurunun aynı mahallede meydana gelen bir bıçaklanma ihbarına yanıt verdiğinde yaşandığını açıklayan Vacaville Polis Departmanı ise, olayın ardından Wolf ailesi ile temasa geçti. Polis memurunun amacının Preston'ın özel ihtiyaçları olan biri olduğunu bilmediğini ve daha fazla yaralanmayı önlemek için ihbar edilen şüpheliyi bulup tutuklamak olduğunu iddia eden Departman, polis memurunun Preston'a yaptıklarından ötürü pişman olduğunu belirtti.

Polis geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki bir kızı öldürmüştü

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde geçtiğimiz günlerde bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan genç kızlara ateş açmıştı. Polis kurşunlarına hedef olan 16 yaşındaki Makiyah Bryant, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis yetkililerinin yaşanan olaya ait polis memurunun vücut kamerası görüntülerini yayınlamasının ardından görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Serkan Bayar

