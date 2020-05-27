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ABD'de polis şiddeti!

ABD'de polis şiddeti!
ABD'de polis şiddeti!

ABD polisinin siyahi bir vatandaşa yaptığı uygulama tepkiye neden oldu.

ABD’de polis şiddeti! - Tıkla İzle

Minnesota eyaletinde yaşanan olayda, beyaz bir polis“sahtecilik” şikayeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle George Floyd'u gözaltına almak için yere yatırdı.

Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, polisin yere yatırdığı 40 yaşlarındaki Floydun boynuna dizini basarak, diğer ekipleri beklediği görülüyor.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler çaresiz vatandaşa ilk müdahaleyi ambulansta yaptı ancak şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu acımasız olaya karışan 4 polis memuru ise görevlerinden uzaklaştırıldı.

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