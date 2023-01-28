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ABD'de polis şiddeti halkı sokağa döktü

ABD'de polis şiddeti halkı sokağa döktü
ABD'de polis şiddeti halkı sokağa döktü

ABD'nin Tennessee eyaletinde polisler tarafından feci şekilde dövülerek öldürülen Tyre Nichols’un darp edildiği anların görüntülerinin paylaşılmasının ardından birçok şehirde göstericiler sokaklara döküldü. New York’ta bir polis aracı hedef alınırken, 3 kişi gözaltına alındı.

ABD’de polis şiddeti halkı sokağa döktü - Tıkla İzle

ABD, yine polis şiddetiyle sarsıldı. Geçtiğimiz 7 Ocak'ta Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols'un 5 siyahi polis tarafından dövülerek öldürülmesi ülkede bir kez daha infiale yol açtı. Olaya ilişkin görüntülerin ilk kez kamuoyu ile paylaşılmasının ardından halk, polis şiddetine karşı sokağa çıktı. Siyahi nüfusun çoğunlukta olduğu Memphis'te protestocular, polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulundu. “Tyre için Adalet” yazılı pankart taşıyan protestocular, ana otoyollardan biri olan I-55 köprüsündeki her iki şeridi de trafiğe kapattı. Boston, Atlanta, Sacramento, Washington DC ve New York da aynı protestolara sahne oldu. New York'taki ünlü Times Meydanındaki bir gösterici üzerine çıktığı polis aracının camlarını tekmeleyerek kırdı. New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre 3 kişi polis aracına zarar vermekten gözaltına alındı.

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