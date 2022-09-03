ABD'de polis, şüpheliyi yakalamak için göle atladı

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da film gibi bir kovalamaca yaşandı. Kentte 24 Ağustos'ta çalınan bir araç, Atlanta Polis Departmanı Havacılık Birimi tarafından havadan takip edilerek 25 Ağustos'ta bulundu. Polisler tarafından takip edildiğini anlayan şüpheli sürücü, aracı terk ederek ormana kaçmaya başladı. Polisleri atlatmaya çalışan şahıs daha sonra Tatum Gölü'ne atladı ve yüzerek kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polisler de şüphelinin peşinden göle atladı. Gölde süren kovalamacanın ardından şahıs yakalandı.

Sabıka kaydı ortaya çıktı

Atlanta Polis Departmanı (APD) tarafından yapılan açıklamada, "Polislerin kaçan bir şüphelinin ardından yüzdüğünü sık sık görmüyoruz, ancak APD memurları söz konusu olduğunda, kötü adamlar su ile kaçışının onları kurtarmayacağının farkında" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, şüphelinin 21 yaşındaki Jetarvius Q. olduğu ve daha önce de hırsızlık, ehliyetsiz ve dikkatsiz araç sürme gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.