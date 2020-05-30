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ABD'de polis tarafından öldürülen Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'de polis tarafından öldürülen Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polis tarafından öldürülen Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD’de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen siyahi George Floyd cinayeti ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ABD’de polis tarafından öldürülen Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis Polis Departmanında görevli memur Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak, öldürdüğü George Floyd, cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Floyd'un üzerine birden fazla polis memurunun çıktığı görülüyor. Floyd'un müdahale esnasında “Lütfen, lütfen ayağa kalkmama izin verin” ve “Nefes alamıyorum” sözleri duyuluyor.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bana göre bu kayıt ilk videoda gördüklerimizi doğruluyor. Açıkça incelenmesi gerekiyor. Bu videoda zanlının, çaresiz bir pozisyonda olduğu, kelepçeli ve hareket etme yeteneği olmadığı görünüyor. Açıkça gözaltında olduğu için nefes almak için polis memurlarına yalvarıyor. İşte bu videoda gördüğüm şey bu” dedi.

Minneapolis kentinde yaşanan olayda 46 yaşındaki George Floyd elleri arkadan kelepçelenmiş olmasına rağmen boynuna bir polisin diziyle baskı yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmaya çalışılırken hayatını kaybeden Floyd'un cinayetine karışan dört polis memuru daha önce görevden alınmıştı. Floyd'un boynuna bastıran polis memuru Derek Chauvin ise bugün tutuklanmıştı.

Öte yandan Floyd, ABD'de son 3 yılda polis tarafından öldürülen 690'ncı siyahi oldu. Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayın yaşandığı Minneapolis kentinde yağmalamalar ve kundaklamalar yaşanırken, Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı.

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Serkan Bayar
 

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