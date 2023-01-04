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ABD'de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü

ABD'de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü
ABD'de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü

ABD’nin New Jersey eyaletinde polisten kaçan şahsın kontrolündeki araç, 6.5 metre yükseklikteki duvardan başka bir aracın üzerine düştü.

ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü - Tıkla İzle

New Jersey'in North Caldwell bölgesinde çalıntı araç ihbarı alan polisler, harekete geçti. Aracın Verona sınırında park halinde olduğunu tespit eden polisler, bölgeye gelerek araca doğru yürüdü. Bu sırada kaçmaya çalışan araç, bariyerlere çarparak 6.5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından başka bir aracın üzerine düştü. O anlar kameralara yansırken, sürücü ve yanındaki yolcu araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. İki şahıs daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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