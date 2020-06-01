İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'de protestocular lüks araçları kundakladı

ABD'de protestocular lüks araçları kundakladı
ABD'de protestocular lüks araçları kundakladı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda lüks araçlar ateşe verildi.

ABD’de protestocular lüks araçları kundakladı - Tıkla İzle

ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor. Protestolarda şiddet, yağma ve kundaklamalar giderek artıyor.

Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrindeki lüks araç galerisi protestocular tarafından yağmalandı. Galerinin camlarını kırarak içeriye giren protestocular, lüks araçları kullanılmaz hale getirdi. Protestocular, bazı araçları da ateşe verdi.

Yetkililer, araç galerisine verilen zararın 280 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdiler.

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.