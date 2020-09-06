ABD'de protestolar hız kesmeden sürüyor

ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine yönelik protestolar sürerken ABD merkezli Silahlı Çatışma Lokasyon ve Olay Veri Projesi (ACLED), protestoların yüzde 93'ten fazlasının barışçıl olduğunu açıkladı. ACLED yaptığı araştırmalar sonucu 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestoları analiz etti. 26 Mayıs-22 Ağustos'ta 50 eyalet ve Washington DC'de gerçekleştirilen 7 bin 750'den fazla Black Lives Matter protestosunu inceleyen ACLED, yüzde 93'ünün barışçıl olduğunu açıkladı. Ayrıca raporda, Floyd'un öldürülmesinden bu yana göstericilerin ülke çapında heykellere şiddet içeren protestoların en az 38 olduğunu belirtildi.

Öte yandan raporun aksine birçok kişi, Black Lives Matter protestolarının büyük ölçüde şiddet içerdiğini ve barışçıl olmadığını savunuyor. ACLED ise bu duruma yakın tarihli bir anket gerçekleştiren "Morning Consult" adlı bir araştırma şirketini örnek gösteriyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 42'si protestocuların şiddet ve mülkü yok etmeye çalıştığını belirtiyor. ACLED ise bu zıtlığın ise ön yargılı medya kuruluşlarından kaynaklandığını ve şiddet içeren gösterilerin orantısız şekilde yayınlanmasını öne sürüyor.