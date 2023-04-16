ABD'de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın

ABD'nin Maine eyaletinde yer alan Rockwood yakınlarında bazı vagonlarında tehlikeli madde bulunan Kanada Pasifik Kansas Şehri Limited'e ait tren raydan çıktı. Kanada Pasifik Kansas Şehri Limited tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından trende yangın çıktığı ve bunun da küçük çaplı bir orman yangınına neden olduğu ifade edilerek, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kazada 3 personelin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, tehlikeli madde yüklü olan vagonların kazadan etkilenmediği ve kamu güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ifade edildi.

Yetkililer, raydan çıkan vagonlarda kereste ve kablo bulunduğunu açıklarken, kazaya raylardaki buzlanmanın ve moloz birikiminin neden olabileceğini ifade etti.

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