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ABD'de raydan çıkan tren alev aldı

ABD'de raydan çıkan tren alev aldı
ABD'de raydan çıkan tren alev aldı

ABD’nin Ohio eyaletinde raydan çıkan tren alevlere teslim oldu. Yangında kimse yaralanmazken, bölge sakini evlerinden tahliye edildi.

ABD’de raydan çıkan tren alev aldı - Tıkla İzle

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı East Palestine kasabasında bir tren raydan çıktı. Vagonlarda yangın çıkarken, bölgeden alev ve yoğun duman yükseldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye 2 kilometre kadar uzaklıkta yaşayanlar evlerinden tahliye edilirken, Pennsylvania ve Batı Virgina eyaletlerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Trenin ne taşıdığı ve neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor.

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