İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'de savaş gemisinde yangın çıktı

ABD'de savaş gemisinde yangın çıktı
ABD'de savaş gemisinde yangın çıktı

ABD’de limanda demirli bulunan USS Bonhomme Richard’ın isimli savaş gemisinde yangın çıktı.

ABD’de savaş gemisinde yangın çıktı - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki San Diego Deniz Üssü'nde rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard'ın isimli savaş gemisinde yangın çıktı. San Diego İtfaiye Departmanı bağlı ekipler yangına hem karadan hem denizden müdahale ediyor. Departman, yangında şu ana kadar 1 kişinin yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları ise gemide patlama sesi duyduklarını ve ardından yangın çıktığını iddia etti.

ABD Donanması, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üs ve yerel itfaiye ekipleri, San Diego Deniz Üssü'nde bulunan USS Bonhomme Richard'ın üzerinde devam eden yangına müdahale ediyor” ifadelerini kullandı. Donanma Sözcüsü Krishna Jackson, yaptığı açıklamada geminin rutin bakım için San Diego limanında demirli olduğunu aktarırken, yangın sırasında denizcilerin gemide olmadığını açıkladı.

Öte yandan, USS Bonhomme Richard 2012 yapımı “Savaş Gemisi" ve “Cesaret Eylemi” adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore'de yapılan manevralarda görev almıştı.

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.