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ABD'de savaş uçağı düştü

ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü

ABD’de F-22 Raptor tipi savaş uçağı eğitim sırasında düştü.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Eglin Hava Üssü'nden rutin eğitim için kalkış yapan F-22 Raptor tipi savaş uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, uçağın üsse 20 km uzakta bulunan boş bir alana düştüğünü aktarırken, pilotun son anda kendini uçaktan fırlattığını açıkladı. Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Hava Kuvvetleri, kazada herhangi bir sivil can ve mal kaybının yaşanmadığını aktarırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan F-22 Raptor savaş uçağının birim maliyetinin yaklaşık 143 milyon Dolar olarak biliniyor.

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