ABD'de Senato hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçeyi onayladı

ABD'de hafta başında ABD Başkanı Joe Biden'ın partisinin borç limitini yükseltmek için önerdiği 3.5 trilyon dolarlık 10 yıllık bütçe önerisinin Kongre'den geçmemesinden sonra, hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bir bütçe tasarısı hazırlandı. Senatodan geçen bütçeye ilişkin son kararın bu gece yarısına kadar sonuçlanması bekleniyor.

ABD'deki bütçe çıkmazında Senato, federal hükümetin kapanmasını önlemek ve hükümetin 3 Aralık'a kadar finanse edilmesini sağlamak için geçici bütçe tasarısı 35'e karşı 65 oyla onayladı. ABD'de 1 Ekim'de başlayacak olan yeni mali yıla saatler kala borç limitini yükseltmek için oy kullanmayı reddeden Cumhuriyetçiler, hükümleri arasında bir borç sınırı artışı içermeyen geçici bütçe tasarısının onaylanması yönünde oy kullandı.

Tasarı, oylama için Temsilciler Meclisine gönderilirken, Azınlık Lideri Mitch McConnell, oylamayı Cumhuriyetçiler için bir zafer olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise bugün yaptığı bir açıklamada, geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçer geçmez hükümetin kapanmasını önlemek için Meclisin tasarıyı onaylayacağını belirtmişti.

Hazine Bakanı Yellen'den uyarı

Kongre'nin borç limitini yükseltmediği veya askıya almadığı takdirde ABD'nin devasa borçlarını ödemek için büyük ihtimalle 18 Ekim'e kadar parasının tükeneceği konusunda uyarıda bulunan Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesinin sonuçlarının ağır olacağına dikkat çekti.

Bütçenin geçememesi halinde federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor

Kongre, 1 Ekim'de başlayan ve 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamaması durumunda geçici bütçelerle mali yılı devam ettirmesi gerekiyor. Geçici bütçelerinde onaylanmaması halinde ise harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, “hayati” personel kategorisinde yer alan istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor fakat kapanma dönemlerinde maaşlarını genellikle Kongre'den yeni bir bütçe geçene kadar alamıyorlar.

ABD'de hükümet 1976'dan bu yanan 21 kez kapandı

Ülke ekonomisine zarar veren kapanma durumu 1976'dan bu yana 21 kez yaşanırken, en son ve en uzun kapanma 2018-2019 yıllarında 34 günle eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşandı.

Aylin Albayrak