ABD'de şiddetli dolu yağışına konserde yakalandılar

ABD'nin Colorado eyaletinde dün akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle sokak ve caddeler beyaza bürünürken; araçlar, evler ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Morrison bölgesinde yüzlerce kişi dolu yağışına ünlü Red Rocks Amfitiyatrosu'ndaki konser sırasında yakalandı. Yağışın aniden başlamasıyla birçok kişinin panikle etrafa kaçışması kaos yaşanmasına neden oldu. Sığınacak bir yer bulamayanlar karton kutularla doludan korunmaya çalıştı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yağışta 87 kişinin yaralandığı, olay yerine gelen acil durum hizmetleri ekiplerinin yaralananlara müdahale ettiği belirtildi.

Red Rocks Park ve Amfitiyatro yönetiminden yapılan açıklamada, dolu yağışı nedeniyle etkinliğin başka bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

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