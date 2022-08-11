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ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü

ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü
ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü

ABD'nin Indiana eyaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 39 evde hasar meydana geldi.

ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü - Tıkla İzle

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentinin Willemette bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evansville İtfaiye Şefi Mike Connelly gerçekleştirdiği basın toplantısında, patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam 39 evin hasar gördüğünü aktaran Connelly, en az 11'inin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Connelly, “Başka can kayıpları olabilir, aramalarımızı tamamlamadık. Evlere girmek henüz güvenli değil” ifadelerini kullandı.
Patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

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