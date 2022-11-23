ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Virginia eyaletindeki Chesapeake kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Chesapeake polisi tarafından yapılan açıklamada "Chesapeake Polisi, saldırı olayını doğruladı" denilirken, saldırının yerel saatle 22.12'de meydana geldiği bildirildi. Polis sözcüsü Leo Kosinski, olayın mağazanın içinde meydana geldiğine inanıldığını ve saldırganın tek başına hareket ettiğini söyledi. Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, saldırganın daha sonra da kendini vurduğu bildirildi.

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