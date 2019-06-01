ABD'de silahlı saldırı: 11 ölü

Virginia Beach Polis Şefi James Cervera, saldırıda içeride bulunan altı kişi yaralanırken aralarında saldırganın da bulunduğu 11 kişinin yaşamını kaybettiğini açıkladı . Virginia Beach Polis Departmanı halka bölgeden uzak durması için duyuru yayınladı.

Saldırının duyulmasından kısa bir süre sonra olay yerine varan polis ekipleri sadece bir saldırgan olduğunu belirtmişti Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmezken mahkeme binası ve yakınlarda bulunan Sentara Anne Hastanesi güvenlik amaçlı olarak tecrit altına alındı.

Saldırı sırasında içeride bulunan Megan Banton 20 kadar arkadaşı ile beraber kendilerini ofise kitlediklerini ve çalışma masaları ile barikat kurduklarını ifade ederek “Ateş seslerini ve polisin herkese yere yatmasını söylediğini duyabiliyorduk. Neden biri böyle bir şey yapar" dedi.



FBI'dan yapılan açıklamada büroya bağlı birimlerin Virginia Beach Polis Departmanı'na yardımcı olmak için harekete geçtiği duyurulduSaldırıda yaralananlar helikopter ve ambulanslarla hastaneye taşındı.Olayın ardından sosyal medyadan duyuru yapan Virginia Valisi Ralph Northam “Ben ve arkadaşların Virginia Beach'te gerçekleşen olayı yakından takip ediyoruz” dedi.Virginia vali yardımcısı Justin Fairfax da yayınladığı mesajda polis departmanına gösterdiği başarıdan ötürü teşekkür ederek “kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz”” dedi.