ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki Hialeah şehrinde bir bilardo kulübünün önünde silahlı saldırı yaşandı. Kimliği belirsiz 3 kişinin konser için toplanan kalabalığın üzerine ateş açması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Miami-Dade Polis komiseri Alfredo Ramrez yaptığı açıklamada, saldırının sorumlularının cezasını çekeceğini ifade ederek, "Bunlar kalabalığa ayrım gözetmeden ateş eden soğukkanlı katiller. Adalet peşlerine düşecek" dedi.

Yaralananların farklı hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.