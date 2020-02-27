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ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Milwukee kentinde bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwukee kentindeki bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İşten çıkarılan eski bir çalışanın 600 kişinin çalıştığı fabrikaya düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin fabrikada çalışan işçiler olduğu belirtildi. Milwaukee polis şefi Alfonso Morales yaptığı açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 51 yaşındaki kişinin fabrikanın eski bir çalışanı olduğunu ve 5 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahı ile intihar ettiğini söyledi. Morales, saldırganın bir işçinin kartını çalarak içeri girdiğini duyurdu. Saldırganın kimliği ile ilgili başka bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdürdüğü bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Çelik
 

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