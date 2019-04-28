ABD'de sinagogda silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde bir sinagogda silahlı saldırı yaşandı. Saldırı hakkında açıklama yapan San Diego Şerifi Bill Gore, olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yanlış bilgi paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunan Gore, “11.30'dan hemen önce Chabad Way'den bir çağrı aldık. Yaralılar var. Bu gelişmekte olan bir durum” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirten Gore daha sonra ise, “Sinagog saldırısında yaralananlar Palomar Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Lütfen hasta mahremiyetine saygılı olalım” şeklinde açıklamada bulundu.